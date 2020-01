“Un incontro salutare a Fornacette”

FORNACETTE – Un concetto semplice, diffuso, lapalissiano. Stare in salute è fondamentale e con adeguate precauzioni e corretti stili di vita è possibile.

Purtroppo si riscontrano frequentemente, ormai ad ogni età, patologie tumorali che minano il benessere di un elevato numero di cittadini e cittadine.



Soprattutto a quest’ultime è dedicato l’appuntamento organizzato da Auser, Sartoria della Solidarietà e Non più Sola Onlus che per Venerdì 31 Gennaio alle 15.30 presso i locali della Sartoria in via Curiel a Fornacette, hanno predisposto un pomeriggio di informazione medica di sicuro interesse dal titolo “Dalla prevenzione dei tumori femminili alla cura”



L’evento che si avvale del patrocinio del Comune di Calcinaia, comincerà proprio con i saluti istituzionali del Sindaco, Cristiano Alderigi e dell’Assessore alle Politiche Sociali, Flavio Tani.

Quindi secondo un programma di interventi serrati saranno la D.ssa Allegretti, la Dott.ssa Caruso, la Dott.ssa Carrera, la Dott.ssa Roveda a relazionare sull’importanza della prevenzione e delle cure in diversi ambiti medici. Si parlerà di papilloma virus, di screening senologici, di prevenzione per scongiurare tumori al collo dell’utero, al corpo dell’utero e al seno e anche delle cure che stanno dando buoni risultati in tal senso.



Interverrà anche il personale dell’accoglienza che opera al Centro senologico dell’Ospedale Lotti e una signora che ha vissuto direttamente l’esperienza tumorale e l’ha superata.



Concluderà l’incontro la Presidente della Non Più Sola Onlus Di Milia Tongiorgi.



L’incontro, rigorosamente ad ingresso libero e aperto al pubblico, si svolgerà Venerdì 31 Gennaio a partire dalle ore 15.30 preso i locali della Sartoria della Solidarietà in via Curiel a Fornacette.