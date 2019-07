Un mare di delfini. Venerdì 2 agosto serata di divulgazione scientifica a Tirrenia con i biologi marini del Centro Cetus

PISA – Venerdì 2 agosto si parlerà di delfini a Tirrenia al Bagno degli Americani alle ore 19 nell’ambito del programma di Marenia Nonsolomare.

Il Comune di Pisa, assessorato all’ambiente, in collaborazione con il Centro Cetus di Viareggio propongono, infatti, una serata di divulgazione scientifica dedicata ai mammiferi marini.

Nel corso dell’incontro “Pelagos: un mare di delfini”, i biologi marini del Centro Cetus (rete Otb, Osservatorio Toscano per la Biodiversità) racconteranno l’importanza del Santuario Pélagos e cosa viene fatto per la tutela dei delfini nel mare Mediterraneo. Proprio in queste ultime settimane, purtroppo, alcuni esemplari sono stati ritrovati spiaggiati e privi di vita sulle spiagge del litorale toscano senza che ancora siano conosciute le cause.

Sarà anche l’occasione per affrontare il problema delle plastiche nel mare e per spiegare il senso della recente ordinanza presa dal Comune contro l’uso delle plastiche monouso sulle spiagge del territorio pisano. A conclusione della serata, dalle 20.30 in programma apericena sulla spiaggia