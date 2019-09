Un modello di collaborazione forte per rafforzare la Protezione Civile. Le foto

PISA – Nella mattinata di sabato 21 settembre nella cornice della piazza Vittorio Emanuele II del capoluogo. il Prefetto di Pisa Giuseppe Castaldo, ha partecipato alla Giornata della Protezione Civile.

La manifestazione, giunta alla 15^ edizione, rappresenta una importante occasione di bilancio ed incontro per tutti gli operatori impegnanti nel settore e di coinvolgimento dei cittadini nelle tematiche della Protezione Civile.

“Bisogna continuare – ha commentato il Prefetto – a lavorare su previsione, pianificazione e prevenzione, soprattutto a livello locale, secondo un modello di collaborazione forte non solo nell’allertamento e nell’emergenza degli eventi dannosi ma, altresì, sul terreno della anticipazione delle misure e delle iniziative, per evitarne o ridurne le conseguenze”.

Il Prefetto Castaldo ha ringraziato i partecipanti e tutti quanti hanno speso le proprie energie nell’organizzazione della manifestazione odierna, che rappresenta una importante occasione di confronto per rafforzare e veicolare una nuova e più moderna cultura della prevenzione e gestione delle emergenze, idonea a far crescere e valorizzare ulteriormente quelle eccellenze e quei “giacimenti” di esperienze che sono già un punto di forza della comunità pisana, come ha dimostrato la mobilitazione in occasione dell’incendio di Monte Serra e la successiva attenzione a rinnovare gli strumenti di prevenzione a seguito di quella difficile prova.

“Sono convinto che attraverso il continuo dialogo, la leale collaborazione ed il costruttivo confronto anche tra i diversi livelli di governo, così come tra Istituzioni e Cittadini, si può far crescere la sicurezza dei territori”.