Un nuovo DAE nell’area dei Vecchi Macelli

PISA – Nuovo DAE a Pisa per rendere la città sempre più cardioprotetta. E’ stato inaugurato sabato 20 ottobre, all’interno dell’area dei Vecchi Macelli.

Il nuovo defibrillatore è stato installato dal Dott. Maurizio Cecchini dell’associazione Cecchini Cuore Onlus, impegnata da anni nell’installazione di questi strumenti salva vita e nella promozione di corsi sull’uso del DAE e BLS-D di primo soccorso, alla presenza dell’assessore alle politiche sociali del Comune di Pisa Gianna Gambaccini.

“Anche oggi inauguriamo un altro defibrillatore – dichiara l’assessore Gianna Gambaccini Penso che una società civile degna di questo nome debba essere attenta alla salute di tutti i cittadini, a maggior ragione in questo periodo molto difficile. Molto si parla, con la pandemia in corso, della propagazione del virus, ma non bisogna dimenticare che molte sono ancora le morti per arresto cardiaco. La nostra Amministrazione, che in realtà non fa altro che sostenere l’Associazione Cecchini Cuore Onlus, vuol dare questo tipo di segnale che ritengo di fondamentale importanza”.