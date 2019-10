“Un parco nel cuore”: a Pisa la presentazione del libro di Fabrizio Manfredi

Appuntamento con la letteratura venerdì prossimo alle 18 presso la Biblioteca Blog Officine Garibaldi Via Gioberti 39 a Pisa.

PISA – Questa è la seconda presentazione del libro che si tiene in città a Pisa dopo quella di inizio Estate ed è un’opportunità per chi non avesse potuto partecipare alla precedente.

“Ricordo – scrive l’autore – che la pubblicazione è una raccolta di scritti politico amministrativi degli anni 2012/2016 in cui ho avuto l’onore di svolgere la funzione di presidente del Parco di Migliarino Sanrossore Massaciuccoli”