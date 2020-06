PONTEDERA – Personale dei VVF del distaccamento di Pontedera è intervenuto a Pontedera in zona stazione alle ore 3 circa nell’area interna di un distributore carburante in disuso, per l’incendio di un locale destinato al ricovero di senzatetto.

Sul posto i Carabinieri di Pontedera; una persona è stata soccorsa.

Non si esclude l’azione dolosa.