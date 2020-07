Un saluto di fine anno pieno di emozione per le scuole di infanzia di Calcinaia e Fornacette al Piero Masoni

FORNACETTE – Un’altra bella iniziativa quella che si è svolta nel pomeriggio di Venerdì 26 Giugno al Piero Masoni di Fornacette promossa dal Comune di Calcinaia, dal Comitato Genitori Agisco e dall’FC Fornacette.

di Antonio Tognoli

I rappresentanti dell’amministrazione Comunale di Calcinaia

Un evento che ha coinvolto oltre settanta bambini delle Scuole d’infanzia del territorio e i loro genitori. Tutti hanno colto l’occasione per vivere un giorno speciale e per salutare la fine di un,anno educativo, purtroppo, bruscamente interrotto dall’emergenza epidemiologica.

Le Maetsre al momento della lettura della lettera ai dedicata ai bambini

I piccoli hanno però risorse inesauribili e lo si è visto anche per come sono riusciti a sfidare il caldo che venerdì pomeriggio illuminava il campo sportivo dell’FC Fornacette dove si è svolta questa sorta di festa di saluto.

La piccola Alice Tarulli del Progetto Musical

Edoardo Arcari ha interpretato Alladin

Per l’amministrazione comunale di Calcinaia era presente l’Assessore all’Istruzione Elisa Morelli, dal Presidente del Comitato Genitori Agisco, Paolo Cavallini e dal Presidente dell’FC Fornacette, Luca Baldi i giovanissimi hanno ascoltato le loro maestre prima di salutare tutti e far volare sopra il cielo di Fornacette, una miriade di palloncini colorati e pieni di speranza, come il radioso futuro che attende ognuno di loro.

Il piccolo Derek protagonista con le mosse di Dragon Ball

Jessica e il piccolo Derek

“È stata un altra bellissima giornata al nostro centro sportivo dove i bambini degli asili di Fornacette e Calcinaia hanno ricevuto il saluto delle maestre, dell’amministrazione comunale e del comitato genitori – afferma Luca Baldi – noi della Fc Fornacette ce l’abbiamo messa tutta mister, direttori, dirigenti, responsabili della sezione ballo e collaboratori si sono resi disponibili a per dare assistenza e vigilare sui bambini e le loro famiglie per far rispettare tutte le normative vigenti. Un ringraziamento va a tutte le associazioni di volontariato che anche ci hanno dato un’enorme mano nella macchina organizzativa. Un ringraziamento va anche a Silvana Isolani con il suo progetto Musical e alla nostra Jessica responsabile dei Balli di gruppo che ha fatto animazione. Un ringraziamento speciale va al nostro dirigente Aldo Macchi sempre in prima linea nei progetti che riguardano la scuola“, conclude Baldi.

I palloncini che alla fine i bambini lanceranno al cielo

Una bellissima lettera della Maestra Cristina Guidi accompagnata dalle maestra Elisa Fontanelli e Lisa Pellegrini della Scuola dell’Infanzia E. Lenzi di Calcinaia e indirizzata ai bimbi e alle loro famiglie ha fatto scendere qualche lacrimuccia in tribuna.





Il Vicesindaco di Calcinaia Flavio Tani

Molto apprezzati anche gli interventi delle maestre della scuola dell’Infanzia Isola dei Colori di Fornacette Laura Ramaro, Martina Palazzuoli, Michela Bertelli e Gabriella Raffaele e delle maestre

dell’Asilo Caduti in Guerra di Fornacette Paola Mazzantini e Valentina Biscardi.



Tanti applausi anche per Letizia Zerini e per il Dirigente Luigi Vittipaldi dell’Istituto Scolastico M. L. King che non hanno voluto mancare a questa manifestazione allietata anche dall’esibizione dei ragazzi del Progetto Musical di Silvana Isolani, Edoardo Arcari e Alice Tarulli che si sono esibite cantando due canzoni tratte dal musical Alladin “Ogni favola è un gioco” e “Un amico come me“.

Esibizioni da appalusi infine per Derek de “I Balli di Jessica” che si è esibito con le mosse di Dragon Ball.

L’assessore all’istruzione del Comune di Calcinaia Elisa Morelli

Alla manifestazione hanno preso parte anche il Vice Sindaco del Comune di Calcinaia, Flavio Tani, l’Assessore alle Politiche Giovanili, Giulio Doveri, la Consigliera Michela Bernini e il Consigliere Attilio Menicucci che insieme all’Assessore all’Istruzione Elisa Morelli hanno voluto ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo secondo evento, ovvero il Comitato Genitori, la FC Fornacette, Il Progetto Musical di Silvana Isolani, le associazioni Auser, Misericordia, Pro Assistenza e Pubblica Assistenza ed i loro volontari, le maestre e la dirigenza scolastica e ovviamente tutte le famiglie che hanno partecipato.





Paolo Cavallini presidente Comitato Genitori

A chiudere un pomeriggio sicuramente rincuorante e di buon auspicio il lancio dei palloncini che hanno spiccato il volo verso il cielo sulle note della canzone di Sara Pozzolini “Un Mondo a Colori“, mentre i bambini seduti sul prato hanno sfilato sotto la tribuna pronti a spiccare il volo verso le scuole primarie del territorio.

Il cerchio si chiuderà venerdì 3 luglio quando sempre al “Masoni” di Fornacette si terrà il saluto dei ragazzi delle scuole medie alle ore 17.

Ecco i bambini presenti alla festa di saluto di fine anno al campo sportivo Piero Masoni di Fornacette:

3A Infanzia Fornacette: Sofia Amalia Laccetti, Alessandro Semeraro, Aurora Sherolli, Cristian Pagliuca, Isabel Cristiano, Giada Arone, Filippo Foni, Benedetta Foni, Matilde Prosperi, Brando Bulleri, Yannick Nkou, Fallou Mboup, Paolo Furiassi, Iman Ouili, Martina Bdolli, Diego Salvadori, Leonardo Franco Praticò, Jacopo Mazzei.

3B Infanzia Fornacette “Tigrotti”. Liliana Cifali, Giuseppe Di Bartolomei, Alessandro Brunetti, Lisa Capecchi, Emma Iacolare, Emma Corsi, Mattia Latini, Mattia Palazzolo, Liam Mucci, Matteo Menicucci, Pietro Ivone, Davide Licata, Lorenzo Papa, Giulia Micheli, Francesco Cardillo, Diego Petitti, Milo Buggiani, Elia De Caria, Miriam Cusumano, Cristian De Rosa, Nikol Sherolli, Leonardo Gulmarelli.

Asilo Caduti in Guerra. Niccolò Pompilio, Simone Desiata, Gioele Bimbi, Luca Giorgi, Evita Ipazia Casati, Diego Ciavarella, Nicola Pinto, Diego Malacarne, Miariam La Valle, Adele Danese, Carolina Casarosa, Beatrice Bini, Agata Lorenzin, Samuele Vitale, Mattia Perfetti, Giulia La Vicina.