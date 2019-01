Un seminario organizzato dal coordinamento dei comitati cittadini

PISA – Il Coordinamento dei comitati cittadini di Pisa organizza per Sabato 19 Gennaio dalle ore 10 alle ore 13 nella Sala Azzurra del Palazzo della Carovana, Scuola Normale Superiore, in Piazza dei Cavalieri, un seminario sul tema “Dalle proteste alle proposte e alla partecipazione / Il ruolo dei comitati cittadini e gli strumenti democratici per migliorare la qualità della vita urbana”.

Dopo il saluto del Presidente del Coordinamento Elisa Santucci, interverranno i seguenti relatori: Alfonso M.Iacono, professore ordinario di Storia della filosofia nell’Università di Pisa, su “L’idea di polis e il concetto di periferia”, Massimiliano Andretta, professore associato di Scienza politica nell’Università di Pisa su “La rappresentanza e gli strumenti partecipativi: una analisi critica” e Giuseppe Campanelli, professore associato di Diritto costituzionale nell’Università di Pisa su “La partecipazione: analisi normativa e prospettive di attuazione”.

Seguirà il dibattito. Moderatore dell’incontro Francesco Pozzi, vicepresidente del Coordinamento.

L’iniziativa, aperta a tutta la cittadinanza e agli amministratori comunali, ha lo scopo di contribuire, attraverso una riflessione critica a livello storico, filosofico, sociologico e tecnico-giuridico, alla realizzazione di forme adeguate di democrazia partecipata nei Comuni, di grandezza come quello di Pisa, per favorire le scelte dirette dei cittadini.

Il Coordinamento dei comitati cittadini di Pisa (composto da Comitato dei residenti del Quartiere di S.Maria, Comitato di Mezzogiorno, Comitato La Cittadella, Comitato “Il Muretto” Porta a Mare e Comitato del Quartiere I Passi) nel corso della campagna elettorale aveva presentato ai candidati a Sindaco di Pisa le “Proposte per una città sicura, vivibile e bella” approvate da un’Assemblea cittadina. Tra i punti qualificanti l’istituzione di “Spazi di democrazia diretta e di partecipazione dei cittadini”, chiedendo in particolare:

– Superamento dei Consigli territoriali di partecipazione (CTP)

– Riconoscimento del ruolo dei comitati cittadini in tutti i quartieri con funzioni consultive obbligatorie sui progetti dell’amministrazione comunale

– Coinvolgimento dei cittadini nel governo della cosa pubblica intesa come bene comune

– Trasparenza e accesso a tutte le procedure e agli atti amministrativi.