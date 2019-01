“Se questo è un uomo”, incontro con lo storico Federico Ciavattone e la lettura di brani di Primo Levi

PISA – In occasione della Giornata della memoria, a fianco del programma istituzionale, domenica 27 gennaio l’assessorato alla cultura del Comune di Pisa organizza in Sala Rossa a Palazzo Gambacorti (ore 17.30) l’incontro dal titolo “Se questo è un uomo”, per raccontare storie e volti dai campi di sterminio nazisti.

All’incontro, coordinato dall’assessore alla cultura, Andrea Buscemi, prenderà parte lo storico Federico Ciavattone che narrerà il tragico contesto dei campi di concentramento tedeschi fino all’ingresso delle truppe russe ad Auschwitz il 27 gennaio 1945.

Voci di attori leggeranno, poi, alcuni dei passi più toccanti tratti dalle pagine di Primo Levi, internato nel lager e che dedicò il proprio percorso letterario alla narrazione di uno dei periodi più tragici della storia dell’umanità.

L’ingresso in Sala Rossa è libero, fino a esaurimento posti.