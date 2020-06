“Un Volto per Fotomodella”: al “Peschereccio” di Marina di Pisa trionfa Chiara Toccafondo

MARINA DI PISA – Chiara Toccafondo, alta, bionda e slanciata trionfa al “Ristorante Il Peschereccio” di Marina di Pisa e si aggiudica la prima tappa 2020 del concorso “Un Volto per Fotomodella“.

La modella ha preceduto nei voti della giuria Giorgia Demilito e Greta Mesiti, la più piccola sul podio inserita fra le venti ragazze in gara dopo il successo on line ottenuto qualche giorno fa. Le prime tre classificate parteciperanno alla finalissima regionale che si svolgerà presso gli impianti sportivi del “Piero Masoni” di Fornacette il 2 settembre prossimo. La finale nazionale invece è in programma dal 10 al 13 settembre a Fiuggi.

Sara Jo Mariotti assieme a Chiara Toccafondo

Una serata lunga, avvincente e ben condotta da Leonardo Ghelarducci ed Eleonora Melosi, che è iniziata con i più piccoli che hanno sfilato in passerella con abiti di Francesca Junior, coordinati dall’attenta direzione artistica di Sara Jo Pereira Mariotti con la sua scuola di portamento Anastacia Faschion. Momenti di moda con la presenza di Antonia Nicoletti e il suo Made In Italy oltre che del Centro di Formazione Trimoda di Lucia Cappelli.

Fabrizio Fiorini proprietario del Ristorante Il Peschereccio

Greta Mesiti, la più piccola sul podio assieme ad Antonia Nicoletti

“Sono molto contenta che il concorso sia ripartito dopo il lockdown. Posso dire che sarà un percorso molto lungo e faticoso anche quest’anno, afferma Alessia Aiello responsabile della Toscana per il concorso – grazie a tutti per il lavoro svolto. L’appuntamento è per l’8 Luglio quando saremo ancora al “Peschereccio” per un altra serata di moda e spettacolo che coinvolgerà ancora molte persone. Ringrazio Fabrizio Fiorini e Sergio Bensi che ci hanno ospitato in questa splendida location sul mare“.

La giuria al gran completo

Nella folta giuria era presenta il famoso attore Gianluca Magni che ha interpretato “Il Bello delle Donne” e “Incantesimo” ed è tutt’ora impegnato in un cortometraggio dal titolo “Dialogo con la morte“, oltre naturalmente ad Alessandro Siri, hair stylist e Simona Valori e Andrea Pala stilisti di Alta moda. Non sono mancati i momenti di musica con le esibizioni di Martina Niccolai e Alice Cignoni, ma soprattutto quella di Marcia Sedoc madrina del concorso che ha chiuso deliziando la platea de “Il Peschereccio” con “Cacao Meravigliao” che ci ha riportato indietro nel tempo con la “Indietro Tutta” di Renzo Arbore. Plinio Neri, fotografo ufficiale del concorso, ha immortalato i momenti migliori della serata.