“Un Volto per Fotomodella” di scena al Bagno Imperiale a Tirrenia

PISA – Il tour del concorso nazionale “Un Volto Per Fotomodella” torna per la settima tappa presso il “Bagno Imperiale” a Tirrenia venerdì 28 agosto a partire dalle ore 20. La serata sarà l’antipasto della finalissima che si svolgerà giovedì 3 settembre nella medesima location sul litorale pisano.



LA SERATA. Parteciperanno alla tappa venti ragazze e le prime tre sul podio avranno diritto agli ultimi tre posti per la Finale Regionale Toscana. A presentare la serata il bravissimo Leonardo Ghelarducci, affiancato da Katia Trafeli, modella e show-girl. Ci sarà spazio anche per due giovani cantautori: Martina Niccolai e Antonio Bagnoli. La direzione artistica del concorso è affidata a Sara Jo Pereira Mariotti. Immortalerà la serata con i suoi scatti Plinio Neri, fotografo ufficiale della manifestazione.

BABY SFILATA. L’inizio della serata sarà riservata ai bambini che sdileranno in passerella con gli abiti di Francesca Junior.

SFILATA CON AUTO D’EPOCA. La finalissima regionale in programma Giovedì 3 settembre sarà preceduta da una sfilata delle venti ragazze in gara su auto d’epoca grazie all’accordo fra il concorso “Un Volto per Fotomodella” e il Club Kinzika di Pisa e Livorno che metterà a disposizione 18 auto d’epoca che circoleranno dalle ore 18 alle ore 19 mercoledì 2 settembre con due soste in Piazza Baleari a Marina di Pisa e in Piazza Belvedere dove le ragazze faranno ritorno dopo aver completato il giro del litorale pisano.



UNA GIURIA D’ECCEZIONE. La penultima serata del concorso avrà una giuria d’eccezione. Madrina della serata Gianna Gambaccini, rappresentante del Comune di Pisa quale assessore alle politiche sociali e Presidente della Società della Salute Pisana. Silvia Soldateschi, ex Miss, Cecilia Vecchiani, direttrice del BNL di Pisa, Jessica Zagaglia insegnante di danza e Edoardo “Il Capitano” Influencer.



PAROLA ALLA RESPONSABILE. A coordinare il tutto Alessia Aiello, Responsabile per la Toscana del concorso: “Ringrazio per l’impegno particolare e sulla veloce organizzazione delle due date programmate che porteranno alla finalissima in programma il 3 settembre prossimo il proprietario del Bagno Imperiale e il nostro direttore marketing e addetto all’organizzazione Michele Ammannati che mi ha supportato”.