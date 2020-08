“Un Volto per Fotomodella”. Mara è la più bella al Pontile 102

MARINA DI PISA – Mara Elena Modoran, 15 anni, trionfa al Pontile 102 presso il Retone dei Dipendenti Ospedalieri di Marina di Pisa.

La modella pisana ha preceduto nei voti della giuria Federica Zardo e Sveva Mugnaini, Le ragazze sono state giudicate da personaggi importanti della moda e dello spettacolo tra i quali Gianluca Magni, attore pisano, che ha presentato i suoi prossimi progetti e Sandra De Jesus presidente dell’Associazione UBAI (Unione Brasiliani Abitanti in Italia) e Madrina della serata, organizzatrice di eventi che sta sensibilizzando il problema attuale in Amazzonia.

Alessia Aiello e Mara Elena Modovan

Una serata lunga, avvincente e ben condotta sul palco dal duo tutto nuovo formato da Leonardo Ghelarducci e Eleonora Melosi, sotto l’attenta regia della responsabile Toscana del Concorso di Bellezza Alessia Aiello e di Michele Ammanati, direttore organizzativo delle serate di moda: “Ringrazio il Pontile 102 per l’ospitalità. Grazie a Cesare Di Cesare presidente della Pallavolo Oespedalieri che ci ha ospitato e allo Chef Gianluca Giannini che ha preparato la cena per oltre cento persone nell’area dei Dipendenti Ospedalieri di Via Gabriele D’Annunzio”. La direzione artistica della serata è stata affidata a Sara Jo Pereira Mariotti con la sua scuola di portamento Anastacia Faschion ed ha visto sfilare in passerella in abiti casual del Centro Formazione Moda di Antonio Giachetti e Lucia Cappelli.





Lo staff e le ragazze in gara al Pontile 102

Durante la serata sono state premiate le ragazze che hanno partecipato al concorso web durante il periodo del lockdown con una simbolica puchette. Ecco i nomi: Chiara Scarparo, Alessandra Cinotti, Veronica Romolini, Greta Mesiti, Maria Elena Modoran, Martina Baldi, Viviana Contini, Martina Vagelli, Chiara Baudone, Nicole Falco, Federica Zardo, Sara Petrozzino, Alice Niccolini, Sarah Avantaggiato.



Non sono mancati i momenti di musica con le esibizioni di Alice Cignoni e del corpo di ballo di Jessy Trainer Scuola Ballo Fc Fornacette che ha animato la serata di bellezza immortalata dal fotografo ufficiale Plinio Neri.



Il prossimo appuntamento con la sesta tappa del concorso “Un Volto Per Fotomodella” è fissato per giovedì 13 agosto al “Disco Fiorini – Peschereccio Beach” di Marina di Pisa.