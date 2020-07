Un week end tutto da vivere alla Route 66. Venerdì si comincia con il tributo a Lenny Kravitz

PISA – E’ tutto pronto alla Route 66, il Tempio della Musica e del Buon Cibo per la grande musica dal vivo e le Cover più belle dell’intera provincia in Via delle Sorgenti ad Asciano Pisano, nel comune di San Giuliano Terme.

Venerdì 24 luglio appuntamento con il live dedicato alla musica del grande Lenny Kravitz con i The Strut, band tutta italiana formata da Amedeo Labella voce e chitarra, Emiliano Mammini, Chitarra, Francesco Rossi al Basso, Francesco Samaritani Drums, Marco Pacini alla tastiera e Cesare Errico al Sax.

Sabato 25 luglio la Nick Becattini Band salirà sul palco all’aperto della Route 66 per interpretare Santana, uno dei miti della musica.

Domenica 26 luglio il lungo week end si concluderà con l’immancabile appuntamento con Nick Becattini Sunday Blues Jam. Nick Becattini & Friends e la grande Jam ormai diventato appuntamento fisso domenicale. Ecco la squadra che si esibirà sul palco all’aperto. Nick Becattini, chitarra + voce, Keki Andrei, Tastiera, Anaclerio Orlandi, Basso Enrico Cecconi, Batteria.

Per ulteriori info e prenotazioni (inizio cena ore 19.30) sulle tre serate musicali che inizieranno tutte alle ore 22 contattare il nuemro 050.857126