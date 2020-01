Una domenica di corse all’ippodromo di San Rossore

PISA – Il pomeriggio domenicale prende il via alle 14.05 con sei corse in programma all’ippodromo di San Rossore a Pisa.

Il premio Ines e Sebastiano Bottanelli è un handicap per i 4 anni e oltre sui 1.500 metri che ha tutte le caratteristiche dell’handicap principale. La corsa è bellissima e il pronostico difficile. Molti cavalli vengono da vittoria oppure ottimi piazzamenti. Contano anche le sensazioni e Giacomo Casanova è piaciuto in occasione del suo recente successo pisano. Don Aurelio ha peso impegnativo ma i suoi finali a effetto sono efficaci a San Rossore. Transporter, Katie Goffs e Baffonero completano la selezione.

I premi Ersilio Verricelli e Otello Benedetti sono le due maiden per i 3 anni divisi per sesso sui 1.500 metri. Tra i maschi del “Verricelli” il favorito è Circus Illusion, tra le femmine nel “Benedetti” potrebbe essere la volta buona per Sensazione Dream.

Il premio I Cotoni è un handicap per i velocisti di 4 anni e oltre. Bint Kodiac l’ultima volta è uscita in grave ritardo dalle gabbie e ha inscenato una rimonta prodigiosa: se oggi si avvierà con gli altri potrebbe vincere. In ogni caso non sarà semplice contro Vale The Billy e Forbidden Colour. Admiral Rookie la sorpresa.

