Una ragazza d’oro. Carlotta Niola della Billi Masi sul gradino più alto del podio alla D’Inverno sul Po

PISA – Primo posto e grande prestazione per Carlotta Niola della Billi Masi a Torino nell’otto misto di domenica 14 febbraio sul Po.

L’equipaggio era composto da Emanuela D’Alba, Lidia Grotto, Rosaria Nicoli, Cecilia Piazza, Francesca Postiglione, Laura Barbieri Falbo, Carlotta Niola, Giulia Persico e al timone Ilaria Colombo.



Carlotta si è distinta, conquistando anche un bronzo nel singolo Senior di sabato 13 febbraio.



“È stata una buona trasferta – ha detto soddisfatto Alessandro Simoncini – dove Carlotta è stata la mattatrice, e anche i ragazzi nel doppio sono andati bene”.



La Società Billi Masi dei Vigili del Fuoco ha partecipato con i suoi atleti alla 38ma edizione della competizione D’Inverno sul Po.

Da Pisa, con la prova indoor – D’inverno sul Po Home Edition – per gli Allievi B1 un bel terzo posto per Gabriele Mariottini e quarto posto per Luigi Pilone.



Il prossimo appuntamento, questa volta a livello nazionale, è in casa con la gara di fondo sul Canale dei Navicelli organizzata per domenica 21 febbraio. La gara nasce per iniziativa della Società Billi-Masi – Gruppo sportivo dei Vigili del Fuoco di Pisa, in collaborazione con la Navicelli di Pisa srl. e con la Federazione Italiana Canottaggio a Sedile Fisso.