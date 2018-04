Under 16 con il Cuneo. Domenica tutti all’Arena a tifare i ragazzi di Birindelli

PISA – Prosegue il cammino vincente della compagine Under 16. I ragazzi di mister Alessandro Birindelli si sono imposti in trasferta nel match di andata dei quarti della fase finale del campionato di categoria, superando di misura il Cuneo.

Domenica (ore 15) appuntamento all’Arena Garibaldi per la gara di ritorno con la speranza di sfruttare al massimo il fattore casalingo: per l’occasione sarà aperto il settore di Tribuna coperta con biglietti (prezzo unico 5 euro) in vendita direttamente allo stadio.

Per il resto il weekend del settore giovanile nerazzurro non ha portato molte altre soddisfazioni: Under 17 e Under 15 hanno perso malamente i rispettivi derby, meglio è andata ai Giovanissimi Professionisti contro la Pistoiese.

Ecco i risultati nel dettaglio:

Campionato UNDER 17

Livorno-Pisa 5-1

Campionato UNDER 16

Cuneo-Pisa 1-2

Campionato UNDER 15

Livorno-Pisa 7-2

Campionato GIOVANISSIMI PROF.

Pisa-Pistoiese 1-0

Campionato ESORDIENTI 2006 (a 11)

Pisa-Zambra 1-1

Campionato ESORDIENTI 2006 (a 9)

Pisa-San Giuliano 6-0

Campionato PULCINI 2008

La Perla-Pisa 1-3

Foto Pisachannel