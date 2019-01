Under 16. Due giovani nerazzurri convocati in Rappresentativa

PISA – Ci sono anche due portacolori del Settore Giovanile nerazzurro nell’elenco dei convocati per il nuovo raduno degli “Azzurrini” della Lega Italiana Calcio Professionistico.

Il Commissario Tecnico Arrigoni ha convocato gli Under 16 per una amichevole in programma domani e gli Under 15 per una sfida ‘in famiglia’ tra Nord e Sud in programma giovedì (ore 14.30) al “Vigor Sporting Center” di Roma.

La convocazione è arrivata per i nerazzurri Brando Di Pietro (portiere, classe 2004) e Vincenzo Stigliano (attaccante, classe 2004) che scenderanno in campo con la selezione Under 15.