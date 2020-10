Under 21 a Tirrenia. Esito negativo per i tamponi. Intanto Nicolato convoca Loria

PISA – Nazionale Under 21 al Centro CONI di Tirrenia i nuovi tamponi danno esito negativo.

In serata la squadra sosterrà una seduta di allenamento nel rispetto delle distanze presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia

Hanno dato esito negativo i tamponi effettuati questa mattina dai calciatori e dal gruppo squadra della Nazionale Under 21, mentre i due calciatori risultati positivi al COVID-19 dopo il secondo tampone effettuato ieri, ancora totalmente asintomatici, lasceranno il ritiro per far rientro alla propria sede nelle modalità concordate con la ASL competente.

Domani la squadra partirà alla volta di Reykjavik, dove venerdì (ore 17.30 – diretta su Rai 2) allo stadio ‘Víkingsvöllur’ affronterà l’Islanda in un match valido per le qualificazioni al Campionato Europeo.

Mister Paolo Nicolato intanto ha convocato il portiere del Pisa Leonardo Loria, alla prima chiamata in Under 21, che ha già raggiunto il ritiro e sarà a disposizione del tecnico per le gare con Islanda e Repubblica d’Irlanda e andrà a fare compagnia a Marco Varnier altro nerazzurro che fa parte del gruppo di Tirrenia.