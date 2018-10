Unicoop Firenze per sostenere le famiglie toscane oltre 700 prodotti costeranno il 14% in meno

PISA – Dieci anni dopo, la crisi economica continua a pesare sulle famiglie toscane.

L’incidenza della povertà relativa delle famiglie nel 2017 rilevata da Istat e resa nota a giugno 2018 in Toscana è in aumento rispetto al 2016. Si passa dal 3,6% delle famiglie a rischio povertà nel 2016 al 5,9% nel 2017, anno in cui la soglia di povertà relativa in Italia per una famiglia di due componenti è pari a 1.085,22 euro (+2,2% rispetto al 2016, che era di 1.061 euro).

Per tutelare le fasce della popolazione con minore disponibilità economica e per continuare a svolgere il proprio compito di fornire ai consumatori, soci e non, beni e servizi di buona qualità alle migliori condizioni possibili, Unicoop Firenze dal 4 ottobre lancia la campagna Ancora più convenienti, che ridurrà i prezzi dei prodotti a marchio in modo permanente. I ribassi riguardano 700 prodotti e saranno in media del 14% con punte anche del 20%,quindi il taglio di un quinto del prezzo su alcune referenze. L’iniziativa comprende fra i 700 prodotti in vendita a prezzo ribassato in modo permanente i prodotti base e quelli delle linee ViviVerde, Benesì e Solidal. La riduzione dei prezzi interessa anche carni bianche e ortofrutta. In quest’ultimo settore in particolare Unicoop Firenze privilegerà prodotti con il più alto consumo giornaliero, stagionali e biologicinell’ottica di continuare a sviluppare e valorizzare le produzioni italiane e del territorio.

La cooperativa ha calcolato che una spesa con oltre 60 prodotti rappresentativi dei principali bisogni dei consumatori se fatta dopo il 4 ottobre costerà 78 euro invece dei 93 che costa oggi, con un risparmio di 15 euro.

L’investimento è di circa 25 milioni di euro l’anno: una cifra importante che la cooperativa ha deciso di destinare al sostegno delle famiglie toscane, per rafforzare ulteriormente il primato della convenienza che storicamente le appartiene, senza rinunciare a garantire qualità e sicurezza.

“La campagna Ancora più convenienti non è solo una questione di prezzi. Ci piacerebbe piuttosto definirla una “convenienza di qualità”, perché i prodotti ribassati sono di qualità. Tutta la filiera produttiva dei prodotti a marchio, infatti, è sottoposta a controlli rigorosi che vengono certificati da enti terzi e indipendenti. In un momento come quello attuale, dove le disuguaglianze crescono e il potere d’acquisto delle persone diminuisce, la nostra azione vuole offrire la possibilità di risparmiare ancora di più, tutti i giorni e con una qualità dei prodotti garantita. Tutto ciò è possibile solo grazie all’investimento di notevoli risorse da parte della cooperativa” afferma Giovanni De Nitto, direttore merci Unicoop Firenze.

