Uomo cade dallo scaleo, gamba conficcata nella ringhiera

PISA – Personale dei VVF della sede centrale di Pisa è intervenuta alle ore 13.30 circa di domenica 18 agosto attivati dal 118 in loc. San Piero a Grado in via Repetti per soccorso ad una persona.

Un uomo, mentre stava effettuando alcuni lavori all’esterno della propria abitazione è caduto dallo scaleo precipitando sopra una ringhiera di ferro, rimanendo conficcato con una gamba.

I vigili del fuoco hanno provveduto a tagliare una parte della ringhiera metallica e insieme al personale 118 sono andati in ospedale.

Per poter effettuare l’intervento di rimozione della ringhiera è stato necessario un ulteriore intervento della squadra dei vigili del fuoco con una particolare cesoia. L’Intervento chirurgico è riuscito con successo.