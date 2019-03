Uomo cade in un dirupo mentre taglia le piante

PISA – Personale dei VVF del distaccamento di Saline di Volterra è intervenuto alle ore 16 circa di sabato 16 marzo nel comune di Montecatini Val di Cecina, località La Miniera, per un soccorso ad un uomo.

Per cause in corso di accertamento un uomo mentre stava effettuando operazioni di taglio di alcune piante è caduto in un dirupo di circa 25 m riportando alcune ferite.

I vigili del fuoco hanno provveduto al recupero della persona e consegnata personale del 118 che tramite l’elicottero Pegaso lo hanno trasportato all’ospedale. L’intervento è durato circa due ore.