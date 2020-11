CASCINA – Nella mattinata di venerdì 13 novembre intorno alle 8.30 dal personale Vigili del Fuoco di Cascina che é intervenuto in Via Santa Maria a Cascina per soccorrere un uomo in un fosso.

La persona é stata recuperata in vita ed affidata e cosciente dal 118 intervenuto in codice rosso. L’uomo scomparso da giorni, 82 anni di Cascina, è morto per ipotermia.