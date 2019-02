Uomo trovato morto nel fosso a San Giuliano: suicidio?

PISA – Nella tarda mattinata di sabato 9 Febbraio nelle campagne di San Giuliano Terme è stato ritrovato il cadavere di un uomo.

L’uomo, di carnagione chiara, di origini albanesi, non aveva con sé i documenti. In tasca aveva un foglio con una lista della spesa scritta in italiano. Sul posto gli agenti della squadra mobile e della polizia scientifica e del medico legale. L’uomo è stato trovato legato a un palo, come se fosse impiccato: aveva come una sorta di cappio al collo. Il corpo sarebbe stato però bagnato, particolare che ha destato qualche sospetto rispetto all’ipotesi di un suicidio.