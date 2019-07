Urta due auto e si cappotta sulla Pisorno

TIRRENIA – Personale dei Vvf della sede centrale di Pisa è intervenuto alle ore 23 circa sulla via Pisorno nel comune di Pisa nei pressi del centro di Tirrenia per un incidente stradale.

Per cause ancora da accertare il conducente ha perso il controllo della propria autovettura andando ad urtare altri due automezzi e finendo cappottato in mezzo alla sede stradale.

All’arrivo dei vigili del fuoco le tre persone ferite erano già state assistite dal personale del 118.

La squadra ha provveduto a mettere in sicurezza le autovetture.