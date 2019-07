Us Pontedera. Preso Pavan, Borri alla Juve Stabia

PONTEDERA – Il Pontedera piazza un altro colpo in entrata e un altro in uscita. Preso in prestito per un anno Edoardo Pavan. Classe 1998, arriva dall’Hellas Verona, che nei precedenti anni lo ha girato in prestito alla Paganese e alla Vitrus Vecomp.

Il suo ruolo naturale è quello di terzino destro, ma all’occorrenza può adattarsi a sinistra o come esterno nel centrocampo a cinque.

Altra notizia sul mercato granata, questa volta in uscita. Lorenzo Borri ha firmato un contratto biennale con la Juve Stabia in Serie B.