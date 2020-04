USL Toscana Nord Ovest: 53 nuovi casi positivi

PISA – Nell’area vasta dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest si sono registrati 53 nuovi casi positivi, così suddivisi per zona e per comune di residenza.

NUOVI CASI

Apuane: 8

Comuni: Carrara 4, Massa 3, Montignoso 1;

Lunigiana: 0

Piana di Lucca: 1

Pescaglia 1;

Valle del Serchio: 0

Zona Pisana: 4

Cascina 1, Pisa 1, San Giuliano Terme 1, Vecchiano 1;

Alta Val di Cecina Val d’Era: 0

Zona Livornese: 2

Collesalvetti 1, Livorno 1;

Elba: 1

Capoliveri 1;

Bassa Val di Cecina Val di Cornia: 0

Versilia: 8

Camaiore 2, Massarosa 1, Stazzema 1, Viareggio 4.

28 casi da attribuire: altra Azienda, altra Regione o dati non disponibili.

Sul territorio dell’Asl Toscana nord ovest continua ad aumentare in maniera consistente il numero dei guariti: si sono registrate finora 121 guarigioni virali (i cosiddetti “negativizzati”) e 129 guarigioni cliniche e si è quindi arrivati ad un totale di 250 guariti.

Questi, inoltre, i decessi che sono verificati tra ieri ed oggi sul territorio dell’Asl Toscana nord ovest:

donna di 96 anni di Fosdinovo;

donna di 83 anni di Fivizzano;

uomo di 67 anni di Lucca;

uomo di 73 anni di Pietrasanta;

uomo di 83 anni di Pietrasanta.

Si ribadisce anche che spetterà all’Istituto superiore di sanità attribuire in maniera definitiva le morti al Coronavirus: si tratta infatti di persone che avevano già patologie concomitanti.

Per quanto riguarda i ricoveri per “Covid-19”, inoltre, ad oggi sono in totale – negli ospedali dell’Azienda USL Toscana nord ovest – 303 di cui 62 in Terapia intensiva.

Dal monitoraggio giornaliero sono infine 7.741 le persone in isolamento domiciliare su tutto il territorio dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest.