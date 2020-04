Usl Toscana Nord Ovest, un decesso a Pisa. Oltre 1300 i guariti

PISA – Sul territorio dell’Usl Toscana Nord Ovest intanto continua ad aumentare in maniera consistente il numero dei guariti: si sono registrate finora 428 guarigioni virali (i cosiddetti “negativizzati”) e 897 guarigioni cliniche e si è quindi arrivati ad un totale di 1325 guariti.

Questi, inoltre, i decessi che sono verificati tra sabato e domenica sul territorio dell’Asl Toscana nord ovest: donna di 78 anni di Massa; uomo di 83 anni di Livorno; uomo di 79 anni di Pisa; uomo di 63 anni di Massarosa.

Si ribadisce anche che spetterà all’Istituto superiore di sanità attribuire in maniera definitiva le morti al Coronavirus: si tratta infatti di persone che avevano già patologie concomitanti.

Per quanto riguarda i ricoveri per “Covid-19”, inoltre, al 24 aprile erano in totale – negli ospedali dell’Azienda USL Toscana nord ovest – 193 di cui 42 in Terapia intensiva.

Dal monitoraggio giornaliero sono infine 6555, quindi in diminuzione rispetto ai giorni scorsi, le persone in isolamento domiciliare su tutto il territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest.