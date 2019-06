Vagone a fuoco nel deposito ferroviario

PISA – Personale dei VVF della sede centrale di Pisa è intervenuto con due automezzi alle ore 1.30 circa in loc. Campaldo a Pisa presso il deposito ferroviario per l’incendio di un vagone in sosta che è andato completamente distrutto.

Tra le cause dell’accaduto non si esclude l’azione dolosa.

Sul posto oltre ai vigili del Fuoco i Carabinieri e la Polizia Ferroviaria.

L’intervento si è concluso intorno alle ore 4.30. Infatti la squadra dei vigili del fuoco ha dovuto attendere la disattivazione della linea elettrica ferroviaria prima di procedere nelle operazioni di spegnimento.