Vallicelli, Guarnera e Giada Masoni sul palco della Route 66 di Asciano Pisano

PISA – Sabato 8 Febbraio 2020 una grande trio rock – blues e soul da non perdere alla Route 66 di Asciano Pisano.

Saliranno sul palco di Via delle Sorgenti due pilastri della musica d’oltre oceano Vince Vallicelli e Pippo Guarnera, che incontreranno la voce di Giada Masoni.

Vince Vallicelli premiato come Miglior batterista blues italiano nel 2002, secondo la rivista Blues and Blues, vincitore di un Grammy Awards come miglior batterista italiano.

Pippo Guarnera, considerato uno dei massimi esponenti dell’organo Hammond. Si tranferisce a Los Angeles nel 1977, e studia arrangiamento per Big Bands specializzandosi più tardi in Orchestrazione e Film Scoring alla Grove School. Nel 1983 ritorna in Italia e partecipa allo show televisivo Mister Fantasy su RAI 1. Inizia una collaborazione musicale con gli artisti blues ritornando con loro al Montreaux Jazz Festival. Un’infinita collaborazioni con i massimi esponenti e tanta tanta sapienza e talento allo stato puro.

Giada Masoni con la sua voce potente ma ricca di sfumature, si trova finalmente valorizzata appieno in un repertorio in bilico tra blues, soul e funk per merito di questi eclettici musicisti. L’esperienza delle partecipazioni a Sanremo, delle incisioni con Sony e BMG (in Italia e in Francia), la carriera ventennale sui palchi di Italia, Germania, Svizzera, Malta e un consistente numero di progetti come band leader o comprimaria hanno forgiato un animale da palcoscenico dalla grande personalità, che sa tenere in pugno il pubblico ma capace di fermarsi, guardarsi dentro e raccontare.

Alle ore 19.30 il via alla cena, porte aperte per il concerto a partire dalle ore 23

Per info e prenotazioni 050.857126