Variante Stadio, martedì 10 settembre la proposta di adozione approda in consiglio comunale

PISA – Nella mattinata di giovedì la conferenza dei capigruppo ha deciso, con i voti contrari di Pizzanelli e Auletta, di inserire all’ordine del giorno del Consiglio Comunale di martedì 10 settembre la proposta di adozione della cosiddetta “variante stadio”.

Per analizzare la proposta di delibera, nel pomeriggio, si è riunita anche la prima commissione consiliare permanente che, dopo un’ampia discussione, ha aggiornato i propri lavori rimandando la votazione finale a una seduta successiva, la terza sull’argomento, convocata per la giornata di lunedì 9 settembre. Un rinvio necessario per approfondire sia l’atto che i molti documenti allegati, che saranno analizzati in tempo utile per essere discussi e votati durante i lavori del consiglio comunale del prossimo martedì.