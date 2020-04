Variante Stadio. Maurizio Nerini risponde a Legambiente e Fiab

PISA – Sollecitati da una lettera inviata al Gruppo Consiliare Noi Adesso Pis@ Fratelli D’Italia da parte di Legambiente Pisa, Associazione che ringraziamo, prendiamo l’occasione, ancora una volta, di chiarire questioni che per Noi sono assodate da tempo, ma che evidentemente non abbiamo saputo spiegare bene, in merito alla sulla “variante stadio” che sarà prossimamente discussa in Consiglio Comunale.

Per prima cosa sarebbe più corretto definirla con la dizione esatta della proposta di delibera, ossia: “Riqualificazione Funzionale ed Ambientale dell’Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani – Approvazione, ai sensi dell’art. 19 Della L.R. N. 65/2014 della variante al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico; anziché definirla in sintesi “variante stadio”, sarebbe più “azzeccato” forse chiamarla “variante Porta a Lucca”.

Siamo concordi quindi che è un’occasione per riqualificare il quartiere di Porta a Lucca con beneficio dell’intera città.

Se nessuno se ne fosse ancora accorto parecchie delle osservazioni presentate sono state accolte in molte delle loro parti, ma certamente la presentazione di “osservazioni-fotocopia” non ha agevolato il lavoro della Prima Commissione a discapito proprio di tutti i possibili contribuiti: non è che se una cosa viene ripetuta più e più volte diventa vera.

Per facilitare la comprensione estremizzeremo l’esposizione schematica per punti richiamati dalla FIAB: