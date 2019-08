VCC e Peimar Calci: progetto condiviso per il settore giovanile maschile

PISA – Gli importanti risultati ottenuti negli ultimi anni dal Volley Club

Cascinese nel settore giovanile hanno destato l’interesse delle società

sportive che praticano pallavolo al più alto livello nella nostra

regione.

Dopo i due anni positivi di collaborazione con i Lupi Santa Croce,

esperienza conclusa principalmente per le evidenti difficoltà logistiche, per la dirigenza del sodalizio biancoverde c’era la necessità di individuare un nuovo partner con cui proseguire in un

progetto di qualità.

Scartata l’ipotesi avanzata dalla società Emma Villas Siena di creare un percorso preferenziale verso di loro per i nostri giovani atleti più talentuosi, anche in questo caso la distanza

avrebbe fatto la differenza, la proposta che è pervenuta al Volley Club

Cascinese da parte della Peimar Volley Calci, nuova protagonista sulla

scena del volley a livello nazionale, è stata colta al volo.

Due realtà a pochi chilometri di distanza e un progetto ambizioso proposto dal presidente Giovanni Parenti e dal Direttore Sportivo Luca Berti non poteva che essere condiviso.

Le due società opereranno di comune accordo nella formazione dei gruppi

squadra che si alleneranno e giocheranno alternativamente nelle palestre di Casciavola/Cascina e Calci con uno staff tecnico di primo ordine,

coordinato da Luca Berti e Claudio Galli, quest’ultimo conosciuto sia per il suo passato da grande giocatore di serie A e della nazionale azzurra sia per i suoi trascorsi come commentatore tecnico su canali RAI.

La stagione sportiva 2019-2020 aprirà quindi un nuovo ciclo per il VCC,

che tutta la società si augura possa essere duraturo, e che porterà ulteriori possibilità di crescita sportiva per i nostri atleti e maggior entusiasmo nelle loro famiglie. Dopo gli anni d’oro del mitico CUS Pisa, la pallavolo maschile sale

nuovamente alla ribalta nazionale grazie alla Peimar Volley Calci con l’auspicio che la prossima stagione in Serie A2 possa costituire per la società calcesana, il trampolino di lancio verso il traguardo della Superlega.

Per i tanti pisani appassionati di volley ci sarà comunque la certezza di poter assistere a uno spettacolo di assoluto livello dalle gradinate del nuovo palazzetto dello sport costruito da Peimar alla “Gabella”.