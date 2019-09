Vecchiano abbraccia il Pisa Sporting Club e il suo beniamino Riccardo Taddei. Le foto

PISA – Davanti a oltre quattrocento persone il paese di Vecchiano ha salutato in Piazza Pasolini, la promozione del Pisa Sc e del suo compaesano, il vice allenatore Riccardo Taddei. Il braccio destro di mister D’Angelo è stato molto acclamato dal pubblico di casa.

di Antonio Tognoli

GUARDA L’INTERVISTA A RICCARDO TADDEI

Ad accompagnarlo in una serata dal titolo “B come Pisa” il responsabile della comunicazione del Pisa Sc Riccardo Silvestri e due giocatori nerazzurri Andrea Meroni e Nicolas Izzillo. Per l’amministrazione comunale che ha organizzato l’evento non poteva mancare la presenza del Sindaco di Vecchiano Massimiliano Angori e quella dell’assessore allo sport Andrea Lelli. A presentare la serata il giornalista di Granducato TV Massimo Marini.

Impegni improrogabili e nuovi incarichi non hanno visto la presenza del presidente nerazzurro Giuseppe Corrado che ha comunque portato i saluti alla serata.

Una serata che ha ripercorso la cavalcata trionfale dello scorso anno con la proiezione video di tutte le reti del Pisa Sc nelle gare dei play-off fino alla storica giornata di Trieste.

Quella di mercoledì è stata una piazza piena di giovani e delle società territorio vecchianese a partire dal Migliarino Vecchiano e il suo presidente Massimo Coli, lo Spa Valdiserchio con il responsabile dell’area tecnica Alvaro Ricoveri, il Vecchiano Calcio con Ivano Boschetti e il Filettole Calcio con il suo eterno presidente Riccardo Giovannetti.

“È un orgoglio per tutta Vecchiano avere come paesano Riccardo Taddei – ha detto il Sindaco di Vecchiano Massimiliano Angori – abbiamo voluto fortemente questa festa per chiudere nel migliore dei modi il cartellone dell’Estate Vecchianese”.

“È stata una serata di grande successo – ha detto l’assessore allo sport del Comune di Vecchiano Andrea Lelli – che l’amministrazione comunale si propone di ripetere anche con iniziative correlate legate al Pisa Sc anche con alcune amichevoli infrasettimanale. In Provincia c’è molto entusiasmo per la squadra speriamo il cammino continui in questo modo e ci toglieremo da tifosi grandi soddisfazioni”.

“Ringrazio l’amministrazione comunale e il Sindaco Angori, Andrea Lelli per la serata – ha detto il vice allenatore nerazzurro Riccardo Taddei – è stata una grande emozione sentire gli applausi e il mio nome da così tante persone che non si può descrivere con le parole. Sono orgoglioso di rappresentare Vecchiano e Pisa sento la responsabilità addosso e spero di continuare a far bene”.

A fine serata l’amministrazione comunale di Vecchiano ha donato al Pisa Sc e a Riccardo Taddei una targa celebrativa per non dimenticare questo importante appuntamento per il popolo vecchianese.

La serata vecchianese in onore del Pisa Sc si è conclusa all’interno del locale Sin Prisa Pub di Marco Viviani con i dolci nerazzurri preparati dalla Pasticceria Pardi di Filettole e la sbicchierata conclusiva che ha visto la famosa “sciabolata del Viviani” con la presenza accompagnato dall’inno del Pisa e dai cori della Curva.