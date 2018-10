Vecchiano, auto contro bus: un morto

VECCHIANO – Personale dei Vvf della sede centrale di Pisa con il supporto dell’autogrù stanno intervenendo in via Aurelia Sud all’altezza del ristorante Rustichello nel comune di Vecchiano per incidente stradale che vede coinvolto un pullman di linea della CTT Nord ed un’autovettura, una Renault Clio.

Sul posto si è prontamente portata la Polizia di Stato e Vigili urbani.

Il conducente della Clio nell’urto è stato sbalzato fuori dal veicolo ed è deceduto come confermato dal medico del 118 sul posto.

Lo scontro tra autovettura e pullman è stato frontale e la macchina dopo il forte impatto si è cappottata su un fianco, fuori dalla sede stradale. Tra i passeggeri del pullman c’è qualche ferito

