Vecchiano. Enel rinnova il trasformatore nella cabina “Barsuglia”

PISA – E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione, informa che mercoledì 2 ottobre effettuerà un importante intervento a Vecchiano per il rinnovo del trasformatore e della componentistica elettromeccanica nella cabina denominata “Barsuglia, che fornisce alimentazione all’area compresa tra l’omonima via Barsuglia e le limitrofe via Sant’Alessandro, via Indipendenza, piazza Garibaldi, via del Giardino, via della Libertà, via Bandecca e via delle Cave.

Nel dettaglio, le squadre operative dell’azienda elettrica installeranno un nuovo trasformatore di ultima generazione e di maggiore potenza e doteranno la cabina di nuove apparecchiature motorizzate per migliorare la qualità del servizio sia in situazioni ordinarie sia in caso di disservizio, quando sarà possibile isolare il tronco di linea guasto e restituire immediatamente al resto delle utenze tramite la telegestione della rete elettrica.

L’intervento deve svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza, è di natura complessa e richiede un’interruzione temporanea del servizio che E-Distribuzione, grazie a bypass da altre linee, dividerà tra mattina (per la predisposizione della linea collegata all’impianto) e pomeriggio (per l’installazione e l’attivazione del trasformatore in cabina) e circoscriverà a un gruppo ristretto di utenze, anche se i lavori porteranno benefici al servizio elettrico di una porzione più ampia di centro abitato. I clienti sono informati anche attraverso affissioni nelle zone interessate. E-Distribuzione, che ringrazia per la collaborazione l’Amministrazione Comunale di Vecchiano con cui sono stati condivisi tempi e modalità di intervento, ricorda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di maltempo, il lavoro potrebbe essere rinviato.

Questo il piano dei lavori: Vecchiano, mercoledì 2 ottobre, dalle ore 8:30 alle 12:00, via Sant’Alessandro civ. (i civici sono elencati divisi tra pari e dispari) da da 6 a 16, da 20 a 26, 9 a 21, da 25 a 29, da 33 a 47, da 51 a 55, da 59 a 63, da 67 a 83, da 87 a 91, da 95 a 101; via del Giardino civ. da 4 a 14, 1, da 7 a 11, 15, sn (senza numero); via Indipendenza civ. da 1 a 3; piazza Garibaldi civ. 12; via delle Cave civ. 115. Sempre mercoledì 2 ottobre, dalle ore 14:00 alle 17:30, via Barsuglia civ. da 168 a 172, 174p, da 178 a 180, da 184 a 196, 238, da 157 a 167, 191, da 195 a 199, da 203 a 209, da 215 a 223, da 227 a 229, 233, da 237 a 249; via Sant’Alessandro civ. da 2 a 2ap, da 6 a 16, da 20 a 26, 3, da 9 a 21, da 25 a 29, da 33 a 47,da 51 a 55, da 59 a 63, da 67 a 83, da 87 a 91, da 95 a 101, sn; piazza Garibaldi civ. 2, 6, 12, da 16 a 26, da 1 a 3, da 3p a 5, 9, 13, 19, da 23 a 25, sn; via del Giardino civ. da 4 a 14, 1, da 7 a 11, 15, sn; via Indipendenza civ. da 1 a 3; via della Libertà civ. da 2 a 8, 1/p; via Bandecca civ. da 2 a 4; via delle Cave civ. 115.