VECCHIANO – Personale dei Vvf della sede centrale di Pisa è intervenuto alle ore 00 30 circa in Vecchiano Via Caduti della Libertà per l’incendio di un locale garage.

L’incendio ha distrutto sia il materiale di varia natura contenuto all’interno del locale, che la struttura di copertura ed è stato reso non utilizzabile.

Non ci sono persone coinvolte. Tra le cause in corso di accertamento non si esclude l’azione dolosa. Sul posto i Carabinieri.