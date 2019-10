Vecchiano, furgone finisce nel fossato

VECCHIANO – Personale dei VVF della sede centrale di Pisa è intervenuta alle ore 3.30 di lunedì 28 ottobre in via di Golena nel Comune di Vecchiano per un incidente stradale.

Per cause in corso di accertamento l’autista di un furgone ha perso il controllo del mezzo finendo in un fossato e rimanendo in bilico con il mezzo stesso.

I vigili del fuoco hanno provveduto ad aprire una portiera per estrarre il conducente che è stato preso in consegna dal personale del 118 per le cure del caso.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Pontasserchio.