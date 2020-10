Vecchiano. Il volontariato è pronto per essere ancora protagonista nella nuova fase di emergenza sanitaria

VECCHIANO – Il volontariato locale ancora protagonista anche in questa nuova fase di emergenza sanitaria.

Nei giorni scorsi il Sindaco Massimiliano Angori ha incontrato i Presidenti delle tre associazioni sanitarie e di protezione civile: Simone Grazzini della Misericordia di Vecchiano; Federica Faldella neo Presidente dell’Associazione SWRTT Soccorso Alluvionale e Gabriele Della Bartola Coordinatore della Pubblica Assistenza di Migliarino.

“Ho voluto ringraziare personalmente i Presidenti e attraverso loro tutti i volontari delle associazioni per il grande e fondamentale supporto dato, in tutte le modalità possibili, alla nostra Amministrazione Comunale e alla nostra comunità durante i mesi del lockdown. È innegabile che sia stata anche l’occasione per fare il punto con loro della situazione attuale e iniziare a prepararci nel caso di nuove esigenze che potrebbero verificarsi, in base all’andamento della seconda ondata dell’epidemia“, ha spiegato il Sindaco Angori.

“La situazione è in continua e rapida evoluzione ma è indubbio che saremo ancora una volta disponibili per tutte le esigenze che potrebbero manifestarsi per il nostro territorio e già adesso stiamo supportando alcuni anziani che sono in quarantena o in isolamento domiciliare nello sbrigare servizi di prima necessità come il fare la spesa“, afferma Grazzini della Misericordia di Vecchiano.

“Come Volontari di protezione civile il nostro supporto sarà sempre rinnovato, specie in questa fase di emergenza. E facendo rete con le altre associazioni potremo fornire alla popolazione un servizio sempre più utile ed efficace“, aggiunge Federica Faldella del SWRTT.

“Il nostro impegno quotidiano sarà ovviamente a servizio della comunità e dell’Amministrazione in qualsiasi caso di necessità che l’emergenza sanitaria dovesse evidenziare“, conclude Della Bartola della Pubblica Assistenza di Migliarino.