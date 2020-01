Vecchiano. Proseguono i lavori di potatura

VECCHIANO – Proseguono gli interventi di manutenzione degli alberi sul territorio a cura dell’Amministrazione Comunale vecchianese.

“Dopo la potatura di Piazza Garibaldi a Vecchiano è stata la volta di Piazza Galletti, e poi degli interventi più urgenti in Piazza della Libertà a Migliarino.

Questi i lavori che sono stati eseguiti, e altri sono ancora in programma, per un totale di oltre 17.000,00 euro di spesa per le casse del nostro Ente, a tutela di una sempre maggiore sicurezza e incolumità per i cittadini e gli utenti della strada”, afferma il Sindaco Massimiliano Angori. “Agli interventi di potatura, si stanno, inoltre, affiancando in questi giorni interventi di abbattimento di quegli alberi presenti sul territorio che non sono più stabili, e che quindi possono rappresentare un serio e concreto pericolo per i cittadini”, affermano le Assessore all’Ambiente Mina Canarini e ai Servizi del Territorio Sara Giannotti. “Sono stati perciò eseguiti interventi di abbattimento a Migliarino, sia in Piazza della Libertà che nell’area verde di Via Amendola/Via Terracini”, concludono le Assessore Canarini e Giannotti.