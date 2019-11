Vecchiano si accende con i mercatini di Natale 2019

VECCHIANO – La Pro Loco di Vecchiano con il patrocinio del Comune di Vecchiano organizza per domenica 1 Dicembre “I mercatini di Natale a Vecchiano“. Molte le attività durante la giornata che si svolgerà nella centralissima Piazza Garibaldi a Vecchiano.



La giornata inizierà alle ore 8, presso la Chiesa di Sant’Alessandro, visita ai presepi realizzati dagli alunni dell’Istituto Comprensivo “Daniela Settesoldi” ededicato a Renato Venturi.

Nel giardino della Rocca non mancherà la dimostrazione degli “Arceri di San Paolino“. Dalle ore 9 non mancherà al Bar Sport l’esposizione di quadri e foto che vedrà alle ore 15.30 la straordinaria presenza del testimonial il musicista Paolo Marioni e sua figlia Serena Marioni famosi per aver collaborato con molti artisti di fama nazionale tra i quali il maestro Andrea Bocelli. Inoltre saranno esposte alcune mostre di fotografia a cura di Luigi Polito, Federico Parenti e Gabriele Geraci, quelle di pittura curata da Mauro Bonamici e quella di disegno di Vittoria Geraci.

Dalle ore 10 i protagonisti saranno i Pompieri del distaccamento di Filettole sempre in Piazza Garibaldi, lato chiesa che intratterranno con i loro percorsi I bambini.

Nel pomeriggio alle ore 15 esibizione della Street Band della Senofonte Prato. Alle ore 15.30 spazio alla danza con l’esibizione delle allieve della scuola ASD di DanzaPiù.

Alle 16 il Palio Rionale organizza l’incontro con Babbo Natale che riceverà le lettere dei bambini e si farà una foto insieme a loro, oltre ai canti natalizi con i bambini della scuola elementari “G. Mazzini” di Vecchiano e della Parrocchia di Sant’Alessandro.

Dopo il tramonto, per chiudere la serata il Palio Rionale, accenderà l’albero di Natale alla presenza di Massimiliano Angori, Sindaco di Vecchiano.

Hanno collaborato per la buona organizzazione della giornata l’Associazione Nazionale Carabinieri, Gruppo Archeologico Vecchianese, l’Avis, la Misericordia di Vecchiano, il gruppo Arceri della Rocca, Palio Rionale Vecchianese, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il WWF, l’Asam associazione ambulanti, Street Band Senofonte Prato e Danza Più Vecchiano.