Vecchiano. Siringa rinvenuta davanti alle scuole d’infanzia

VECCHIANO – Nella giornata di mercoledì 27 febbraio è stata rinvenuta una siringa proprio di fronte alla Scuola dell’Infanzia di Vecchiano.

“I tecnici comunali sono intervenuti prontamente per rimuoverla, non appena sono venuti a conoscenza della situazione – spiega il Sindaco di Vecchiano Massimiliano Angori – Oltre alla ferma condanna per i responsabili di abbandoni di simili rifiuti sul territorio, tanto più da biasimare perchè in prossimità di uno spazio adibito alle bambine e ai bambini, invito tutte le cittadini e i cittadini a fare le proprie segnalazioni tramite i canali ufficiali del Comune scrivendo una mail a info@comune.vecchiano.pisa.it o rivolgendosi, in casi analoghi, alla Polizia Muncipale di Vecchiano (tel. 050 859637).

Da ultimo, in caso di stringente necessità come questa circostanza, è possibile inviare un messaggio a questa pagina, che è realmente una pagina istituzionale ufficiale, e dunque con possibilità concreta di intervento per la risoluzione tempestiva di episodi simili”.