Vecchiano. Sostituzione della condotta idrica in Via della Cittadella e Via del Capannone: continuano i lavori

VECCHIANO – Lavori di sostituzione della condotta idrica lungo Via della Cittadella, Via del Capannone e Via Fonda nel comune di Vecchiano, nella frazione di Nodica: è stato già concluso il primo lotto di lavorazioni da parte di Acque Spa in Via del Capannone, e precisamente quello di fronte la scuola media G.Leopardi.

Ricordiamo che gli interventi, condizioni meteo permettendo, avranno una durata complessiva di circa 130 giorni (sono partiti lo scorso 21 luglio, ndr); le lavorazioni sono strutturate in fasi successive che individuano le modalità di installazione e avanzamento del cantiere.

E’ attiva pertanto l’istituzione del divieto di transito in via del Capannone nel tratto compreso tra l’intersezione con via D’Ombra e l’intersezione con via Cittadella, entrata in vigore il 20 agosto e fino al 30 settembre 2020; a seguire, dal 30 settembre al 31 ottobre 2020, sarà attiva l’istituzione del divieto di transito in via Cittadella nel tratto compreso tra l’intersezione con via del Capannone e l’intersezione con via C.Colombo.

“Si tratta di un importante intervento a cura di Acque Spa finalizzato al risanamento di un tratto di condotta idrica in via del Capannone e via Cittadella a Nodica, mediante posa in opera di complessivi 800m di nuova tubazione in ghisa sferoidale, che consentirà di migliorare efficacemente la qualità dell’erogazione idrica. Il costo totale dei lavori ammonta a oltre 950mila euro”, spiega il Sindaco Massimiliano Angori.



“Al netto dunque di alcuni disagi per i cittadini, dovuti alle modifiche alla viabilità, e per i quali ci scusiamo, l’obiettivo è quello di rendere sempre più efficienti le condizioni dell’approvvigionamento idrico per tutta la comunità, e per questo ringraziamo Acque Spa. Le suddette modifiche alla viabilità, strutturate per step, consentiranno anche un accesso in condizioni pressochè ordinarie alla scuola media Leopardi. Le lavorazioni sono di fatto realizzate per portare a compimento il miglioramento e l’adeguamento del sistema distributivo della zona, con lo scopo di mitigare i continui disagi all’utenza e alla circolazione stradale conseguenti gli interventi di riparazione, e tutto ciò sarà realizzato attraverso l’inserimento di una nuova condotta idrica di distribuzione in ghisa sferoidale di diametro maggiore rispetto a quella esistente. Nel tratto lungo via del Capannone, prospiciente il parcheggio dell’Istituto Comprensivo “D.Settesoldi”, inoltre, il progetto prevede la realizzazione di un nuovo bypass con la rete idrica di ASA presente in quel tratto”.

Restano in vigore anche ulteriori modifiche alla viabilità, tra cui il divieto di transito: in Via Fonda per tutta la sua lunghezza, tra l’intersezione con Via Magagna e l’intersezione con Via del Capannone, in vigore fino al prossimo 30 settembre, con la precisazione che la chiusura avverrà per tratti, secondo l’avanzamento del cantiere al fine di garantire ai residenti l’accesso alle proprie abitazioni. Sarà comunque sempre garantito il passaggio dei mezzi di soccorso, mediante l’intervento del preposto di cantiere che coordinerà il passaggio in sicurezza all’interno dello stesso, oltre che l’accesso alle abitazioni per i residenti.

Sono in vigore anche dei divieti di sosta nelle aree di stoccaggio materiali e allestimento cantiere. Nello specifico: la porzione (circa la metà, ndr) nord del parcheggio lungo via Magagna, di fronte a via Fibonacci; la porzione nord del parcheggio tra via D’Ombra e via Pantani; n°4 stalli ubicati nel parcheggio in via P.Levi, prospicienti via Cittadella. Per quanto riguarda il divieto di sosta con rimozione coatta nella porzione nord del parcheggio delle scuola media G. Leopardi e nelle aree prospicienti il plesso scolastico, divieto dovuto all’allestimento del campo base del cantiere, l’ente comunale è al lavoro insieme ad Acque Spa per liberare questa parte di parcheggio dai materiali utili per le lavorazioni prima dell’inizio del nuovo anno scolastico.

Tutti i dettagli con le relative modifiche alla viabilità sono contenuti nell’Ordinanza n.108 del 2020 disponibile all’albo pretorio online sul sito www.comune.vecchiano.pi.it e anche nella sezione Primo Piano, sempre su www.comune.vecchiano.pi.it