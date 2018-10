Vecchiano. Un fine settimana ricco di appuntamenti con la Festa del Volontariato 2018

VECCHIANO – In arrivo la Festa del Volontariato 2018 che si svolgerà il prossimo fine settimana, nei giorni 12, 13 e 14 ottobre.

“Tutti gli eventi sono realizzati in collaborazione con le Consulte delle Associazioni di Volontariato, dello Sport e della Protezione Civile del nostro territorio”, spiega il Sindaco Massimiliano Angori.

“Inizieremo venerdì 12 ottobre con un Consiglio Comunale aperto dal titolo “Un Comune volontario” che si svolgerà alle 21.15 in Sala Consiliare e al quale parteciperà il Presidente del Consiglio Regionale Eugenio Giani”, aggiunge il primo cittadino. “Sarà l’occasione per dare la parola in sede istituzionale e in maniera corale e partecipata a tutti i soggetti di volontariato che animano la nostra comunità”, afferma ancora Angori.

“E contemporaneamente sarà l’apertura ufficiale della Festa del Volontariato, nata per celebrare, ringraziare e valorizzare sempre più le attività portate avanti dalle nostre Associazioni locali, esempio di impegno concreto e costante nel nostro quotidiano”.

“La Festa poi proseguirà sabato 13 e domenica 14 ottobre. Nella giornata di sabato a partire dalle 15.30 la piazza Pasolini si colorerà di una miriade di attività a cura delle delle Consulte comunali del Volontariato, dello Sport e della Protezione Civile che daranno vita alla “Festa a 2 Piazze: non rischiando di annoiarsi”, spiega l’Assessora alle Politiche del Volontariato Mina Canarini.

“In piazza Pasolini ci saranno biliardini, shangai gigante e tanti altri giochi a disposizione di grandi e piccini; sarà presente #Ci…Rigioco, spazio di baratto, giochi, libri e figurine a cura dei bambini e delle bambine e ci saranno spazi informativi delle associazioni. Sarà realizzato anche un laboratorio su stereotipi e pregiudizi a cura della cooperativa Arnera. La Parata delle Associazioni, con accompagnamento musicale della Filarmonica Senofonte Prato, chiuderà il pomeriggio”, aggiunge l’Assessora Canarini. “Durante la Festa nelle due piazze centrali del borgo di Vecchiano si susseguiranno esibizioni sportive e di danza”spiega l’Assessore allo Sport Andrea Lelli. “Sempre sabato pomeriggio, in piazza Garibaldi, si svolgerà l’evento nazionale #IO NON RISCHIO a cura dell’associazione S.W.R.T.T. con la partecipazione del gruppo di protezione civile del Comune di Vecchiano, per diffondere buone prassi e sensibilizzare la popolazione alle buone pratiche di protezione civile”, afferma l’Assessore alla Protezione Civile, Michele Nicolini.

“Domenica 14 ottobre, inoltre, Fiab Pisa, in collaborazione con il Comune di Vecchiano, organizzerà una gita in bici lungo il Serchio dal titolo “Pedalando lungo il fiume”. I partecipanti, sotto la guida dell’associazione di protezione civile Swift Water Rescue Team, andranno alla scoperta dei possibili rischi idraulici collegati al Serchio.

Il ritrovo è per le 9.00 al Ponte di Ripafratta, lato Filettole”, aggiunge l’Assessore Nicolini. Domenica 14 alle ore 13 in piazza Pasolini, inoltre, si svolgerà un “Pic nic in piazza” in formula cosiddetta porta-party: “un’occasione per condividere tutti insieme un momento di convivialità di questa Festa. E restando in tema di condivisione, la Festa del Volontariato 2018 si concluderà con lo spettacolo teatrale “After Juliet”, a cura di Attiesse, che si svolgerà alle 18 presso il Teatro Olimpia di Vecchiano. L’ingresso è ad offerta libera e l’incasso sarà devoluto al Comune di Calci per sostenere il Monte Pisano in seguito ai drammatici fatti dell’incendio dello scorso 24 settembre”, dichiara l’Assessore alla Cultura, Lorenzo Del Zoppo.

“Un ringraziamento dunque alle Associazioni locali di Volontariato, dello Sport e della Protezione Civile che, ancora una volta, con impegno e dedizione hanno collaborato in sinergia con i vari assessorati e la struttura comunale per mettere a punto questo ricco programma di eventi del prossimo fine settimana”, conclude il Sindaco Angori. “Un ringraziamento anche a Unicoop Firenze Sezione Soci Valdiserchio Versilia per il prezioso contributo offerto per la realizzazione della Festa del Volontariato 2018”.

Tutti i dettagli sul programma sono disponibili sul sito www.comune.vecchiano.pi.it