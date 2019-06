Vecchiano, un mare di riconoscimenti per lo sport sul territorio. Le foto

VECCHIANO – L’Amministrazione Comunale di Vecchiano in collaborazione con il Comitato dei Genitori dell’Istituto Comprensivo Daniela Settesoldi ha premiato atleti e atlete che si sono contraddistinte per l’impegno, la passione ma soprattutto i risultati conseguiti durante la stagione agonistica 2018-2019.

La mattinata intitolata “Vecchiano per lo sport” è stata presentata dal giornalista Massimo Marini di Granducato TV alla presenza del Sindaco di Vecchiano Massimiliano Angori e l’Assessore allo Sport Andrea Lelli

di Antonio Tognoli

La parte del leone l’ha fatta il calcio con il riconoscimento a Riccardo Taddei allenatore in seconda del Pisa Sc promosso in serie B dopo la vittoria per 3-1 a Trieste, vecchianese doc, seguace di mister D’Angelo prima a Bassano e poi a Caserta, prima di approdare all’ombra della Torre (la sua casa) e riportare il sodalizio nerazzurro in cadetteria dopo due anni e mezzo. Chapeaux!!!

Per il calcio dilettanti premiato l’attaccante vecchianese Daniele Lotti in forza al Cascina promosso ai play-off.

Passando al calcio femminile come non menzionare la grande stagione di Carolina Franceschi attaccante della Florentia.

La lunga mattinata nella Piazza Pasolini ha visto protagonista non solo il calcio con i premi che sono andati a Sabrina Versalli campionessa e plurimedagliata negli anni 80 e 90 di pattinaggio artistico.

Carolina Marianetti (Beach Tennis) ed Elisa Triboli (Pugilato). Quest’ultima salirà sul ring il 26 giugno prossimo allo stadio “Bui” di San Giuliano Terme per giocarsi il titolo italiano super piuma.

Protagonista della stagione del karate Asia e Matilde Gronchi, Elisa Di Dedda, Arianna Falorni e Camilla Della Capanna.

Non sono passate inosservate le performance di Gabriele Mariani (Migliarino Volley). Grande soddisfazione da parte dell’atleta pisano visto che suo nonno fondò la società biancorossa.

Premiato inoltre Alessandro Burchielli (Armiere Nazionale), Giorgia Arrostiti (Pattinaggio Artistico) e Federico Savino (ciclismo).

Importante riconoscimento a Michelangelo Manganello allenatore di tennis, che ha seguito Francesca Schiavone e che attualmente segue Jasmine Paolini 130esima nel ranking mondiale.

Per la ginnastica artistica sono state premiate Chiara Angori, Carlotta Pescaglini, Irene Genovesi, Alice Lemmi, Vittoria Rossellini.

La disciplina del retro-running ha visto la premiazione di Mariella Biondi, Giovanni Martinelli e Cinzia Albani.

Premiato Francesco Micheletti (Podismo) e Giuseppe Di Remundo organizzatore della Corri Primavera, Daniele Marcianelli (insegnante di Karate) e Asia Galletti (Ginnastica Ritmica) e Greta Coviello (Ginnastica artistica).

Riconoscimenti assegnato alla squadra femminile del Migliarino Volley, e quella del Migliarino Vecchiano calcio arrivata ad un passo dalla promozione in Prima categoria, Mario Peccatore presidente associazione della promozione dello sport, oltre che alle allieve della scuola di Danza Più e quelle di Karate.