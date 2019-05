Vela. Una grande giornata di sport al Porto di Pisa

PISA – Una giornata all’insegna dello sport e del sano divertimento all’aria aperta, quella vissuta oggi al Porto di Pisa, anteprima ufficiale della decima edizione della 151 Miglia-Trofeo Cetilar.

In acqua, le regate degli otto catamarani impegnati nella seconda giornata delle Cetilar M32 European Series, che anche oggi hanno avuto negli inglesi di GAC Pindar dell’ex iridato match race Ian Williams e nei francesi di Spindrift di Xavier Revill i protagonisti del giorno (due vittorie per Pindar, tre per Spindrift nelle cinque prove disputate).

Quando manca una giornata al termine delle regate, Pindar mantiene la leadership nella classifica provvisoria davanti a Spindrift, con Vitamina Veloce Cetilar di Andrea Lacorte (a bordo il Campione del Mondo match race in carica, l’australiano Torvar Mirsky) al quinto posto e CV Sunset di Marco Radman all’ottavo.

A terra, l’intensa attività del giorno è iniziata con 151 Bimbi a Vela – giochi e didattica per avvicinare i più piccoli allo sport della vela, grazie alla presenza di un simulatore di Optimist e di una flotta di barche radiocomandate – con merenda offerta dallo sponsor Rigoni di Asiago. Oltre al laboratorio creativo organizzato da Junia Pharma, i bambini si sono poi divertiti con le iniziative dell’associazione Worldrise, in partnership con North Sails, volte alla salvaguardia del mare dalla plastica.

Nel tardo pomeriggio, centinaia di colorati runners hanno infine dato vita alla 15.1 Run, corsa podistica su tre distanze (3, 7 e 15.1 km) organizzata dall’ASD Leaning Tower Runners, con ricavato devoluto in beneficienza all’Associazione per Donare la Vita onlus di Pisa. Un evento che pur essendo solo alla seconda edizione, ha già ottenuto uno straordinario riscontro di partecipazione e gradimento, sia tra gli appassionati di running, che tra le famiglie alla ricerca di una giornata di benessere all’aria aperta.

Archiviata questa incredibile giornata di sport e divertimento, il week end pre-151 Miglia volge verso la conclusione con le ultime regate delle Cetilar M32 European Series, in programma domani dalle ore 12. Nel frattempo, la flotta di 250 iscritti alla decima edizione della 151 Miglia sta iniziando ad arrivare nelle due basi logistiche del Porto di Pisa e del Porto di Livorno, in vista della partenza fissata per giovedì 30 maggio alle ore 16.

Festa in attesa della partenza di una super edizione della 151 Miglia”.