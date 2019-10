Vela, Vitamina Cetilar sesto al Mondiale Melges 32

Ultima regata dell’anno per il Vitamina Sailing e un buon sesto posto finale, a soli cinque punti dal podio.

PISA – Soddisfazione per il risultato ottenuto in quello che è stato l’appuntamento più importante della stagione del monotipo Melges 32, il Campionato del Mondo che si è concluso domenica a Valencia, in Spagna, con organizzazione del locale Real Club Nautico e base logistica presso il Marina di Valencia, la stessa location che nel 2007 ospitò una leggendaria edizione dell’America’s Cup.

Per l’equipaggio capitanato dall’imprenditore-velista Andrea Lacorte, Presidente della casa farmaceutica Pharmanutra SPA con il pallino delle regate, uno score di 6-2-11-4-8-6 nelle sei prove disputate in tre giorni, sempre in condizioni di vento molto leggero, e un sesto posto nella classifica finale.

“È stato un campionato difficile perché le condizioni meteo sono state davvero instabili, con un vento che ha faticato molto ad entrare per tutta la settimana, tanto che alla fine siamo riusciti a portare a termine solo sei prove in quattro giorni – spiega Lacorte, portacolori dello Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa -. Abbiamo comunque regatato bene e il risultato finale ci soddisfa, anche se chiudere a soli cinque punti dal secondo posto ovviamente un po’ brucia”.