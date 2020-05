Vende alcolici senza autorizzazione: 5.000 euro di multa in Piazza Vettovaglie ad un minimarket

PISA – Nell’ambito dei controlli alle misure di contenimento per il Covid -19 personale della squadra amministrativa della Questura di Pisa ha proceduto ad un controllo di un esercizio pubblico ( un minimarket ) in piazza delle Vettovaglie ove, poco prima era stato segnalato alla sala operativa 113 un assembramento di persone.

Sul posto non veniva riscontrato l’assembramento ma il personale della Polizia di Stato accertava direttamente che un dipendente del minimarket in questione aveva somministrato in difetto di autorizzazione una bevanda alcolica. In particolare consegnava la bevanda ad un cliente dopo averci tolto il tappo.

L’esercizio è stato sanzionato ai sensi della Legge Regionale nr. 62 del 23 novembre 2018 che prevede un pagamento di una sanzione di circa 5000 euro.