Venerdì 24 Aprile incontro live con Edoardo Leo per “L’Arsenale porta il cinema in salotto”

PISA – Un nuovo evento speciale è in arrivo per la rassegna proposta dal Cineclub Arsenale sul sito www.arsenalecinema.com che ogni giorno suggerisce un nuovo film, a partire dalle 16.30, accompagnato da approfondimenti cinematografici.

Venerdì 24 Aprile alle 18.30 l’attore e regista Edoardo Leo sarà ospite dell’Arsenale per un incontro live sulla commedia “Smetto quando voglio” di Sydney Sibilia di cui è protagonista.

Come sempre sarà possibile interagire in diretta mandando le proprie domande via mail ad arsenale@arsenalecinema.com, o scrivendo un messaggio privato alla pagina Facebook dell’Arsenale o nella live chat di YouTube.