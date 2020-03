PISA – Per la prima volta nella storia in Italia “RADIO BRUNO” e tutte le Radio d’Italia, unite per far fronte all’emergenza Coronavirus.

Venerdì 20 marzo alle ore 11 Radio Bruno e tutte le radio d’Italia trasmetteranno in contemporanea, l’”Inno di Mameli” e tre canzoni che hanno fatto la storia della musica nazionale.

Sintonizzati alle 11 e alza il volume!