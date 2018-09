Venerdì giornata dedicata alla demenza senile

PISA – Una giornata dedicata alla demenza presso il centro ASBUC di Vecchiano. L’iniziativa, organizzata in occasione della XXV Giornata Mondiale dell’Alzheimer dall’Associazione La Tartaruga, in partenariato con Sportivamente, Associazione Parkinson Pisa, Società della Salute della Zona pisana, Usl Toscana Nord Ovest e con il contributo della Regione Toscana, avrà inizio alle 9 presso lo stesso centro (via Fucini 59, Migliarino Pisano).

Il programma della mattina si aprirà con la presentazione del Progetto “AllenaMente”, un percorso di stimolazione fisico-motoria e cognitivo-relazionale per persone affette da Alzheimer, demenze e Parkinson. Seguirà una visita guidata ai laboratori psicofisici del centro, dedicati al progetto, per continuare con workshop su temi come i disturbi cognitivo-comportamentali nelle persone con demenza, le possibili modalità di approccio, l’impatto che esse hanno sul sistema familiare.

Il progetto “AllenaMente” permette, grazie ai contributi della Regione Toscana, la partecipazione di 48 persone ai laboratori di stimolazione e mantenimento. E’ iniziato nel febbraio scorso e ha coinvolto finora 24 pazienti, che hanno terminato il percorso con risultato positivi e incoraggianti.